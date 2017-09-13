Мединский попросил правоохранителей усмирить ярых противников "Матильды"

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Истерия вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" достигла невиданного накала, заявил министр культуры Владимир Мединский. По его словам, виноваты "разнокалиберные "активисты"-поджигатели", выступающие против картины. В связи с этим он призвал правоохранителей разобраться с ними.

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал набирающий обороты скандал вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда". Заявление по этому поводу появилось на сайте Минкультуры.

В частности, он подчеркнул, что истерия достигла невиданного накала. Министр напомнил, что речь уже идет о публичных угрозах, преследовании авторов фильма, поджогах, отказе ряда киносетей от проката по соображениям безопасности.

В связи с этим Мединский раскритиковал "разнокалиберных "активистов"-поджигателей, нагло именующих себя "православными". По его словам, они дискредитируют государственную культурную политику и Церковь.

"Прошу руководство правоохранительных органов обеспечить соблюдение законности, жёстко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся "активистов" с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений. Прошу дать принципиальную и справедливую оценку их действиям", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что любая полемика о фильме сейчас беспредметна, так как он еще не вышел на киноэкраны. "Лично я фильм видел. Не буду обсуждать его содержание – это просто некорректно, пока его не увидят зрители. Но свидетельствую: в нём нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии", - отметил Мединский.

Также он напомнил, что Минкультуры выдаёт прокатные удостоверения фильмам строго по законной процедуре. Оснований для отказа в прокате "Матильды" не было, подчеркнул министр.

12 сентября Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" приняла решение не демонстрировать картину режиссера Алексея Учителя "Матильда". В компании объяснили это тем, что не могут подвергать опасности посетителей из-за угроз кинотеатрам.

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