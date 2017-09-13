Авиакомпания "Трансаэро" официально признана банкротом

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Авиакомпания "Трансаэро" признана банкротом по решению суда. Перевозчик был вторым по годовому пассажирообороту после "Аэрофлота". В 2015 году стало известно, что компания не может погасить долг в размере 250 миллиардов рублей по обязательствам перед лизинговыми компаниями, аэропортами и топливно-заправочными компаниями.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области официально признал банкротом авиакомпанию "Трансаэро", об этом сообщает ТАСС.

"Признать компанию "Трансаэро" несостоятельным банкротом, открыть процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев до 13 марта 018 года", - говорится в решении суда.

Авиакомпания "Трансаэро" до банкротства в 2015 году являлась второй в России по годовому пассажирообороту после "Аэрофлота".

В сентябре 2015 года стало известно, что общий долг перед кредиторами составляет около 250 миллиардов рублей по обязательствам перед лизинговыми компаниями, аэропортами и топливно-заправочными компаниями. Перевозчик перешел под операционное управление "Аэрофлота", а с 26 октября Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта. В отношении авиакомпании была введена процедура наблюдения.

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