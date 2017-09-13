В Москве объявили штормовое предупреждение

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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Москве. Ожидается усиление порывов ветра до более чем 15 метров в секунду. Местами возможны грозы. Такая ситуация продержится в столице до 16:00.

В Москве объявлено штормовое предупреждение. Об этом заявили в столичном Метеобюро, передает ТАСС.

Также ожидается усиление порывов ветра до более чем 15 метров в секунду. Такие условия продержатся в столице до 16:00 среды. Местами возможны грозы.

В связи с непогодой автомобилистам лучше не парковаться под деревьями. Пешеходам следует сторониться парковых зон, плохо укрепленных дорожных знаков и конструкций.