В Кабуле во время матча по крикету произошел взрыв

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Взрыв прогремел возле ворот международного стадиона для крикета в столице Афганистана Кабуле. В результате погибли два сотрудника служб безопасности. Нападение совершил террорист-смертник. В этот момент на стадионе проходил матч.

У ворот международного стадиона для крикета в Кабуле произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

Это случилось во время матча в 15:45 по местному времени (в 13:45 по московскому).

Очевидцы утверждают, что на место происшествия начали прибывать кареты скорой помощи. Среди игроков никто не пострадал.

По данным "Интерфакса", взрыв совершил террорист-смертник. В результате погибли два сотрудника афганских служб безопасности.