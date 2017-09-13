Бык убил пастуха на ферме под Петербургом

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В Лениградской области бык убил пастуха, пытавшегося загнать его в стойло. Инцидент произошел на одной из ферм в деревне Чернавино. По данному факту следователи проводят проверку.

Бык убил пастуха, который пытался загнать его в стойло на одной из ферм в деревне Чернавино в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщает "Русская планета".

По данным регионального Следственного комитета, на территории животноводческого хозяйства было найдено тело мужчины 60-65 лет с множественными ранами височной области, груди и конечностей.

По данному факту следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

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