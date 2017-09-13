Никита Белых лишился двух адвокатов из-за неоплаты их услуг

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Двое адвокатов бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых вышли из дела в связи с тем, что он не оплатил их услуги. Об этом стало известно на заседании Пресненского суда Москвы. Таким образом, интересы подсудимого будет представлять один адвокат — Андрей Грохотов.

Никита Белых, обвиняемый в получении взяток, не оплатил услуги адвокатов Дмитрия Кудряшова и Марины Ярош, и они перестали представлять его интересы, передает "МИР24". Таким образом, интересы подсудимого представляет адвокат Андрей Грохотов.

Экс-губернатора Кировской области задержали 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. По версии следствия, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил две взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро.

Белых свою вину отрицает. 28 июля 2016 года президент России Владимир Путин отстранил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Белых пробудет под арестом до 4 февраля 2018 года.

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