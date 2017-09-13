Россия предложила помощь США в связи с ураганом "Ирма"

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Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что Россия предложила помощь США, Франции и Кубе после урагана "Ирма". Ранее сообщалось, что жертвами стихии в Соединенных Штатах и странах Карибского бассейна стали 55 человек.

Россия предложила помощь США, Франции и Кубе в связи с ураганом "Ирма". Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на главу МЧС Владимира Пучкова.

"Мы в двустороннем порядке предложили в соответствии с двусторонними межправительственными соглашениями практическую помощь. Пока коллеги наши отрабатывают все вопросы, осуществляется оценка ущерба и готовятся заявки", - отметил Пучков.

Ранее сообщалось, что жертвами разрушительного урагана "Ирма" в США и странах Карибского бассейна стали 55 человек: 18 человек погибли в США, 37 – на Карибах. Ураган оказался самым тяжелым из тех, что когда-либо были зафиксированы в Карибском бассейне. Удару стихии подверглись американские и британские Виргинские Острова, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Куба, Пуэрто-Рико, острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен.

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