Журнал Focus назвал оскорбление Путина "ироничной игрой слов"

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Немецкий журнал Focus не считает оскорблением Владимира Путина фразу, в которой использовалось слово "собака". Как заявила представитель издания, это всего лишь "ироничная игра слов", которую "невозможно адекватно перевести на русский язык".

Немецкий журнал Focus не собирался оскорблять Владимира Путина. Об этом заявили в самом издании, пишет Газета.ru. Там назвали высказывание, включающее в себя слово "собака" по отношению к президенту России, "ироничной игрой слов".

"Это было ироничной игрой слов со словом "собака". Термин "собака" (der Hund) на немецком языке синонимичен выражению "крепкий орешек" (harter Hund). К сожалению, иронию этой фразы невозможно адекватно перевести на русский язык", — заявила пресс-секретарь журнала Алиса Вагнер.

Ранее журнал опубликовал материал, посвященный Ангеле Меркель. В нем содержалась фраза "Она боится путинской собаки, но не боится собаку Путина" (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vor dem, Hund Putin). В российском посольстве в Германии назвали это высказывание оскорблением президента России и потребовали извинений от главного редактора издания.

В своей статье Focus имел ввиду инцидент, который произошел в 2007 году на встрече Путина и Меркель в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Тогда в комнату переговоров зашла лабрадор Кони, чем сильно напугала канцлера Германии. Известно, что Меркель испытывает страх перед собаками с 1995 года. Позднее Владимир Путин извинился за этот случай.

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