При обыске у замглавы ФСИН обнаружили коллекцию элитных часов

Теги: Уголовное дело обыск фсин

Замглавы ФСИН России Олега Коршунова задержали на собственной яхте. При обыске в квартире чиновника обнаружили около четырех миллионов рублей, более 20 штук дорогих коллекционных часов и пистолет. В отношении Коршунова расследуется дело о растрате.

Правоохранительные органы обнаружили в квартире заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова крупную сумму денег, коллекцию дорогих часов и пистолет, передает "Интерфакс".

Во время обыска в рамках расследования дела о растрате были найдены пачки денег в разной валюте на сумму около четырех миллионов рублей, а также более 20 штук дорогих коллекционных часов известных мировых марок. Также был изъят служебный пистолет Макарова и патроны.

По данным собеседника агентства, все изъятые предметы, кроме оружия, приобщены к делу. Источник ТАСС сообщает, что Коршунов был задержан на своей яхте.

13 сентября замглавы ФСИН России Олег Коршунов был задержан по делу о растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. По некоторым данным, речь идет о сумме в 100 миллионов рублей. Ранее Коршунов написал заявление об увольнении.