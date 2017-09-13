Глава OMV призвал Еврокомиссию ответить США на санкции против России

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Президент Российско-германской внешнеторговой палаты и глава OMV Райнер Зеле заявил, что Еврокомиссия и власти ФРГ должны предпринять ответные меры на расширение санкций США против России. По его словам, это необходимо для надежности поставок энергоносителей в Евросоюз.

Еврокомиссия и власти Германии должны предпринять ответные меры на расширение санкций США в отношении России, уверен глава австрийской нефтегазовой компании OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты Райнер Зеле. Об этом он заявил на пресс-конференции "Новые санкции США - возможные последствия для германского бизнеса в России", передает ТАСС.

"Для того, чтобы создать безопасность, нам нужны конструктивные шаги. Мы должны помнить о надежности поставок энергоносителей в Евросоюз", - подчеркнул Зеле.

В августе глава германского МИД Зигмар Габриэль заявил, что Евросоюз намерен защищаться от политики, которую проводят США под предлогом санкций. Он отметил, что санкционное давление необходимо с точки зрения преодоления украинского кризиса, но все стороны должны быть единодушны. США же проводят политику под девизом "Америка прежде всего".

Кроме того, в июне зампредседателя правления Восточного комитета германской экономики Клаус Шефер заявил, что планы Сената США по расширению санкций против России являются угрозой европейской и германской экономике.