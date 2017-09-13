В Москве проверяют три вокзала, три ТЦ и университет из-за угрозы взрыва

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В Москве полиция проверяет информацию о взрывчатке на Киевском, Казанском и Ленинградском вокзалах, а также в торговых центрах "Метрополис", "Афимолл" и "Город". В настоящий момент в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова проводится эвакуация.

Московская полиция выехала по семи адресам после получения информации о минировании, передает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестный сообщил о взрывных устройствах на Киевском, Ленинградском и Казанском вокзалах, торговых центрах "Афимолл", "Метрополис" и "Город", а также в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова. В настоящий момент в университете проводится эвакуация.

За последние несколько дней по всей стране сотни мест массового скопления людей эвакуировали из-за сообщений о минировании. Первые эвакуации прошли в день выборов, 10 сентября, в Омске и Стерлитамаке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее переадресовал спецслужбам вопрос о серии анонимных звонков с ложными сообщениями о взрывных устройствах. По предварительным данным осведомленного источника РИА Новости, зачастую звонки исходили с территории Украины.

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