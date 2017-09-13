Песков: любые проявления экстремизма из-за "Матильды" будут пресечены

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В Кремле заявили, что правоохранительные органы пресекут любые проявления экстремизма по отношению к показам фильма "Матильда". При этом российские власти не будут давать специальные поручения полицейским из-за данной ситуации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы пресекут любые проявления экстремизма по отношению к показам фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Нежелательно, чтобы под давлением экстремистов принимались какие-то решения, которые ограничивают право кинопрокатчиков на выбор репертуара, но в данном случае нет никаких сомнений, что любые проявления экстремизма будут пресекаться нашими правоохранительными органами", - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Кремль не будет давать специальные поручения полицейским из-за ситуации с "Матильдой". Кроме того, Пескова не считает депутата Госдумы Наталью Поклонскую ответственной за возросшую агрессию вокруг этой картины.

Накануне объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" приняла решение не демонстрировать картину режиссера Алексея Учителя "Матильда". В компании объяснили это тем, что не могут подвергать опасности посетителей из-за угроз кинотеатрам.

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