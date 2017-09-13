Москва окажет поддержку в развитии образовательного центра "Сириус"

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Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель образовательного фонда "Талант и успех", создавшего "Сириус", Елена Шмелева подписали соглашение об информационном взаимодействии. В частности, речь идет о создании площадки "Смарт-Сити" на базе "Сириуса" и развитии технологии "электронной школы".

Мэр Москвы Сергей Собянин и Елена Шмелева, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" (это фонд, который создал образовательный центр "Сириус" — TVC.RU), подписали соглашение об информационном взаимодействии, передает АГН "Москва".

"Самое главное, мне кажется, здесь [в "Сириусе"] дается мощный толчок для дальнейшего развития, стимул для того, чтобы быть успешным в этом современном, непростом мире. И Москва сделает все возможное, чтобы помочь "Сириусу" развиваться, тем более что и москвичи участвуют активно в этом процессе", — сказал Собянин.

По его словам около 2,5 тысяч москвичей уже приехали в "Сириус" для обучения. "Мы подписываем соглашение о том, чтобы создать площадку "Смарт-Сити" на базе "Сириуса" и совместно развивать технологии "электронной школы", — пояснил мэр столицы.

"Сириус" был создан по инициативе президента России Владимира Путина на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Главным направлением работы центра является раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, которые проявляют выдающиеся способности в искусстве, спорте, науке и технике.

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