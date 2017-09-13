16:52, 13 сентября 2017

В Китае на километре дороги установили более 600 "лежачих полицейских"

Теги:  В мире  китай  автомобиль

Дорожные рабочие установили более 600 "лежачих полицейских" на протяжении одного километра дороги в районе Фэнтай в Пекине. При этом не уточняется, для чего установили такое количество ограничителей скорости.

В Китае дорожные рабочие установили более 600 "лежачих полицейских" на одном километре дороги. Об этом сообщает Global Times.

Издание опубликовало в Twitter видео, которые сняли в районе Фэнтай в Пекине. На кадрах видно, как транспортные средства медленно преодолевают дорожные препятствия, которые встречаются через каждые полтора метра. При этом не уточняется, для чего на дороге установили столько ограничителей скорости.

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