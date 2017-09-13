В Китае на километре дороги установили более 600 "лежачих полицейских"
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Дорожные рабочие установили более 600 "лежачих полицейских" на протяжении одного километра дороги в районе Фэнтай в Пекине. При этом не уточняется, для чего установили такое количество ограничителей скорости.
В Китае дорожные рабочие установили более 600 "лежачих полицейских" на одном километре дороги. Об этом сообщает Global Times.
Do you dare to try this bumpy road? This one-kilometer stretch of road is full of speed bumps, which are placed every 1.5 meters apart pic.twitter.com/MixvzfYNQo— Global Times (@globaltimesnews) 13 сентября 2017 г.
Издание опубликовало в Twitter видео, которые сняли в районе Фэнтай в Пекине. На кадрах видно, как транспортные средства медленно преодолевают дорожные препятствия, которые встречаются через каждые полтора метра. При этом не уточняется, для чего на дороге установили столько ограничителей скорости.
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