Более 20 тысяч человек эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва

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После массовых сообщений об угрозах взрыва в столице были эвакуированы более 30 торговых центров, вокзалов, вузов и гостиниц. К настоящему времени из зданий вывели свыше 20 тысяч человек.

В столице из торговых центров, вокзалов, вузов и гостиниц эвакуировали более 20 тысяч человек после сообщений об угрозах взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"После сообщений об угрозах взрыва эвакуация проведена на более чем 30 объектах. В общей сложности эвакуированы более 20 тысяч человек", - говорится в сообщении.

К настоящему времени были эвакуированы Митинский радиорынок, "Афимолл сити", "Щелково", "Метрополис", "Фестиваль", "Варшавский", ГУМ, "Кожевники" и другие торговые центры. Кроме того, людей выводили из медицинского университета им. Сеченова, Российской правовой академии Минюста и МГИМО. Также были эвакуированы посетители гостиниц "Космос" и "Звездная" в районе ВДНХ и "Азимут отель" на Олимпийском проспекте.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет информацию о взрывчатке на Киевском, Казанском и Ленинградском вокзалах, а также в торговых центрах "Метрополис", "Афимолл" и "Город".

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