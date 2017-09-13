Поклонская связала "Матильду" с украинским "Евромайданом"

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала фильм "Матильда" "непонятным проектом". В своем заявлении во "ВКонтакте" она обратила внимание на украинское происхождение одного из создателей картины, а также заявила о праве кинотеатров отказаться от показа работы режиссера Алексея Учителя. Ранее в полемику с депутатом вступил министр культуры Владимир Мединский.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" "непонятным проектом". Она также обратила внимание своих подписчиков в соцсети "ВКонтакте" на украинское происхождение одного из создателей картины.

"Кинотеатры и телеканалы, уважающие чувства людей и не желающие быть использованными создателями непонятного проекта "Матильда", среди создателей которых уроженец западной Украины, где реализован "Евромайдан", отказываются от показа фильма, имея полное на это право", — написала она. Депутат не уточнила, по какой причине она решила указать на эту деталь.

В заявлении Поклонской говорится следующее: "В то время, как Министра [культуры России Владимира Мединского] переполняет "чаша терпения", адвокат Учителя ищет себе охрану и анонсирует новые преступления, вспоминая криминальных авторитетов Питера — бывшие партнеры режиссера выкладывают информацию о подмене сценария, нецелевом использовании бюджетных средств, нарушении авторских прав при создании фильма "Матильда", а также предоставлении недостоверных документов для получения прокатного удостоверения (ведь 280 млн рублей выделялись под другой сценарий, о балерине, а не о Святом Государе). При этом, профильное министерство не видит оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Может быть из-за того, что решение принято в течении суток (пунктуация и орфография автора сохранены — TVC.RU)?"

"Матильда" выйдет в прокат 26 октября. Картина рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Ранее Мединский назвал цензурой и беззаконием любые попытки давления на кинотеатры в связи с фильмом "Матильда". По его словам, он смотрел картину, однако не увидел ничего оскорбительного в ней о Николае II или истории российской монархии, несмотря на свои консервативные взгляды.

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