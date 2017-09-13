Путин встретился в Сочи с главой МИД Ирана
Президент Владимир Путин в среду принял в Сочи главу МИД Ирана Джавада Зарифа. На встрече, которая прошла без журналистов, обсуждались ситуация на Ближнем Востоке и вопросы борьбы с терроризмом.
Владимир Путин в среду встретился с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Встреча прошла в сочинской резиденции главы государства.
"Обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, Ираке и в районе Персидского залива, а также вопросы борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении на сайте Кремля.