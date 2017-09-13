Путин встретился в Сочи с главой МИД Ирана

Теги: Политика путин иран

Президент Владимир Путин в среду принял в Сочи главу МИД Ирана Джавада Зарифа. На встрече, которая прошла без журналистов, обсуждались ситуация на Ближнем Востоке и вопросы борьбы с терроризмом.