МЧС предупреждает москвичей о грозе и сильном ветре
В МЧС предупреждают москвичей о скором ухудшении погоды в городе. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидается дождь с грозой и усиление ветра до 17 метров в секунду.
Столичное управление МЧС экстренно предупреждает москвичей об ухудшении погодных условий в среду вечером. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие 1-3 часа в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В МЧС рекомендуют гражданам пережидать непогоду в капитальных строениях, обходить на улицах рекламные щиты и шаткие конструкции, не парковать автомобили под деревьями, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах при движении.
Читайте также:
Поклонская связала "Матильду" с украинским "Евромайданом"
Путин встретился в Сочи с главой МИД Ирана
Более 20 тысяч человек эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва
В Китае на километре дороги установили более 600 "лежачих полицейских"
Москва окажет поддержку в развитии образовательного центра "Сириус"