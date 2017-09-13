МЧС предупреждает москвичей о грозе и сильном ветре

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В МЧС предупреждают москвичей о скором ухудшении погоды в городе. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидается дождь с грозой и усиление ветра до 17 метров в секунду.

Столичное управление МЧС экстренно предупреждает москвичей об ухудшении погодных условий в среду вечером. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие 1-3 часа в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют гражданам пережидать непогоду в капитальных строениях, обходить на улицах рекламные щиты и шаткие конструкции, не парковать автомобили под деревьями, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах при движении.

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