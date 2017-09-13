В центре Москвы пьяный казак выстрелил в атамана
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Пьяный казак выстрелил из травматического пистолета в своего руководителя в центре столицы. В настоящее время полицейские задержали стрелявшего. По данному факту проводится проверка.
В центре столицы пьяный казак выстрелил из травматического пистолета в своего руководителя. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в здании казачьей организации на проспекте Мира.
"Вечером 12 сентября в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении. Известно, что казак из Центрального казачьего войска в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из травматического пистолета Иж70-9Т в своего сослуживца из войска", - говорится в сообщении.
В настоящее время стрелявшего задержали. Им оказался 32-летний подъесаул Олег Пестов. По данным агентства, он стрелял в 59-летнего атамана Андрея Шустрова. Полицейские проводят проверку по факту случившегося.
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