В Москве завели дело по факту ложных сообщений об угрозах взрыва

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Возбуждено уголовное дело по факту поступления ложных сообщений об угрозе взрыва в столице. В настоящее время кинологи и взрывотехники продолжают проверять вузы, торговые центры, вокзалы, аэропорты и гостиницы. В общей сложности из зданий было эвакуировано более 50 тысяч человек.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма после поступления анонимных звонков об угрозе взрыва в столице. Об этом сообщает "Интерфакс".

"По факту поступления ложных сообщений об угрозе взрыва возбуждено уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что к расследованию дела подключены спецслужбы.

Как отмечают в ТАСС, к настоящему времени в оперативные службы поступило около 100 сообщений об угрозах взрыва. Кинологи и взрывотехники продолжают проверять вузы, торговые центры, вокзалы, аэропорты и гостиницы. В общей сложности из зданий было эвакуировано более 50 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что после сообщений об угрозе взрыва были выведены люди из торговых центров Митинский радиорынок, "Афимолл сити", "Щелково", "Метрополис", "Фестиваль", "Варшавский", ГУМ, "Кожевники" и других. Кроме того, эвакуировали медицинский университет им. Сеченова, Российскую правовую академию Минюста и МГИМО. Также выводили посетителей гостиниц "Космос" и "Звездная" в районе ВДНХ и "Азимут отель" на Олимпийском проспекте.

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