Путину предложили поднять МРОТ с начала 2018 года

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Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков на встрече с Владимиром Путин предложил уравнять МРОТ и прожиточный минимум уже с 2018 года. Президент пообещал рассмотреть это предложение.

Планы повышения минимального размера оплаты труда Владимир Путин обсудил с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На днях президент поручил правительству к началу 2019 года увеличить МРОТ до уровня реального прожиточного минимума. Михаил Шмаков высказал мнение, что это можно сделать раньше, уже с января 2018 года. Для этого, по его расчётам, потребуется приемлемая для бюджета сумма - 60 миллиардов рублей. Владимир Путин отметил, что 19-й год - это крайний срок, и допустил, что проблему можно будет решить быстрее.

"Я к этому, конечно, вернусь с правительством, надо всё посчитать. Всем хочется побыстрее, естественно. Вопрос в том, чтобы сделать так, как мы рассчитывали, чтобы не навредить. Не подорвать возможности бюджета, для исполнения бюджетом других, в том числе очень важных социальных обязательств. Но вы правы, такие возможности возникают, мы их обсуждали, в том числе и с 1 января 2018 года в единоразовом режиме. Но мы вернёмся ещё раз", - сказал Михаил Шмаков.