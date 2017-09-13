Москва будет сотрудничать с образовательным центром "Сириус"

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Образовательный центр "Сириус", созданный в Сочи по инициативе президента Владимира Путина, будет сотрудничать с Москвой в области информационных технологий. Подписанное в среду соглашение предусматривает, в частности, внедрение в "Сириусе" образовательной программы "Московская электронная школа". А по заказам самой столицы учащиеся центра займутся разработкой электронных сервисов для решения городских задач.

Синтез науки, искусства и спорта - вот что такое "Сириус". Именно по этим трем направлениям работает этот уникальный образовательный центр. Талантливые дети приезжают сюда со всей страны, чтобы с головой уйти в науку. Здесь к их услугам настоящий космический спутник, а также более 80 научно-образовательных помещений: от лабораторий до выставочных залов.

Созданный по инициативе президента Владимира Путина еще в 2014 году, образовательный центр "Сириус" стал уникальной научной площадкой для одаренных детей, сообщает "ТВ Центр". Если раньше различные иностранные фонды уже на уровне школ отбирали талантливых ребят, предлагали им гранты и зарубежное обучение, что в итоге приводило к "утечке мозгов" из страны, то с появлением этого центра перспективы у таких ребят появились и в России.

За 24 дня, именно столько длится программа, дети успевают попробовать себя в роли биологов, инженеров и художников, определиться, кем они хотят быть в будущем, запустить собственные проекты. За выдающимися талантами пристально следят крупные российские фирмы. А теперь еще и столичная мэрия.

Москва сделает все, чтобы помочь "Сириусу", заявил мэр Москвы Сергей Собянин, упомянув площадку "Смарт-сити". Этот уникальный проект уже апробирован в московских школах. Скоро систему, отработанную в столице, распространят и по всей стране. Договоренность с Министерством образования и науки уже достигнута. Так что мэр все же решает объяснить школьникам, сидящим в зале, что их ждет в ближайшей перспективе.

"Ребенок, который заходит в школу, проходит через видеокамеры, фиксируется его приход в школу и уход. Родителям поступает уведомление, что Ваня или Петя пришел в школу и учится или он оттуда ушел. Либо вообще не приходил. Конечно, я смотрю на ваши грустные лица, мало кому это приятно, но это еще не всё. В школах работают электронные журналы и дневники", - рассказал Собянин.

"Электронная школа" - не единственный успешный проект, осуществленный в Москве. В плане внедрения современных технологий российская столица, по словам мэра, ничуть не уступает ни Нью-Йорку, ни Сингапуру - от получения услуг до работы городской транспортной системы. Всем этим в Москве сейчас управляют компьютеры. Например, записаться в детский сад или пожаловаться на работу местных чиновников также можно не выходя из дома.

Едва детям дают слово, мэра тут же буквально заваливают вопросами. Спрашивают, когда подобные электронные системы будут внедряться по всей стране. Затем интересуются у Собянина, не стоит ли все же перенести начало учебного года на октябрь.

"По большинству мнений и школьников, и учителей, и родителей мы решили, что первое сентября - это оптимальный вариант. Отдыхать в летнее время лучше, а в зимнее время учиться", - ответил он.

Спрашивают его и о новых проектах, которые Москва собирается внедрять. В их разработке, говорит Собянин, теперь смогут поучаствовать и учащиеся центра "Сириус". Соглашение, подписанное в среду, предусматривает и такой вариант сотрудничества.

Александр Панюшкин, Виктор Мальцев и Илья Хуртин. "ТВ Центр", Сочи.

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