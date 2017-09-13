США поставляли оружие сирийским боевикам через немецкую базу

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Американские военные поставляли сирийским повстанцам оружие и боеприпасы из Восточной Европы через авиабазу США в немецком Рамштайне. Об этом в среду сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

США тайно поставляют оружие сирийским боевикам, ведущим борьбу с правительством Башара Асада. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Как удалось выяснить журналистам, частные американские компании скупают вооружение и боеприпасы советского образца в странах Восточной Европы и переправляют его в Сирию. Причём для этого Вашингтон использует свою военную авиабазу "Рамштайн" в Германии, не запрашивая соответствующего разрешения у властей страны. Если это действительно так, США нарушают не только законодательство ФРГ, но и международное право.