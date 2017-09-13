В Госдепе поддержали Саакашвили в конфликте с Порошенко

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Президент Украины обсудил с заместителем директора Международного валютного фонда перспективы выделения очередного транша стране. Петру Порошенко посоветовали сначала завершить реформы. На чем еще сейчас нужно сосредоточиться, указал киевскому лидеру и спецпредставитель США Курт Волкер. По его мнению, власти уделяют слишком много внимания преследованию экс-губернатора Михаила Саакашвили.

Утром в среду украинская пресса разразилась заголовками: "Михаил Саакашвили пропал!" Ночью стало известно, что львовский отель "Леополис" он покинул. Только вот, кроме охраны, никто не знал, куда же делся опальный политик. А ведь незваный гость о своих планах рассказывал публично, передает "ТВ Центр".

Турне под кодовым названием "в поисках единомышленников и в защиту обездоленных" Михаил Саакашвили начал с Черновцов. Он анонсировал своё выступление на главной площади города, и даже пригласил людей через соцсети.

Активно сейчас обсуждают компанию политиков, собравшихся вокруг Саакашвили. Во Львове он обзавёлся союзниками в лице мэра города Андрея Садового, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко и бывшего главы СБУ Александра Наливайченко. То есть первые ряды рядом с опальным экс-губернатором Одессы заняли те, кто стоял в первых рядах на Майдане. Так радикально политики могут менять взгляды, наверное, только на Украине.

Кстати, турне Саакашвили должно закончиться в Киеве. Торжественным, разумеется, митингом. Соберутся на нём представители регионов. Они потребуют от власти решения проблем. Кульминацией гастролей станет свержение Петра Порошенко с поста президента. А счастливый финал – это воцарение Саакашвили. Грузино-украинская, сочиненная им же, сказка заканчивается именно так. Интересно, что официальному Киеву рекомендовали "особо не вмешиваться в ситуацию" заокеанские партнёры. Задерживать или не задерживать Саакашвили - вовсе не это должно сейчас волновать президента, написал на своей странице в соцсети спецпредставитель США на Украине Курт Волкер.

"Сфокусироваться на вопросах верховенства права а не политических амбициях, сфокусироваться на институциях и сфокусироваться на управлении государством, а не бизнесом, потому что Украина должна быть успешной страной, если еще намерена противостоять российской агрессии", - заявил Волкер.

Это ещё раз доказывает, что американское посольство на Украине играет роль временного управляющего. В среду Соединённые Штаты, что называется, "сделали день" Пётру Порошенко. На Украину прибыла первая партия американского угля. После блокады непризнанных ДНР и ЛНР страна продолжает испытывать дефицит антрацита.

"В то время, как украинский уголь продолжают воровать с украинского Донбасса, Россия потеряла ещё один рычаг энергетического шантажа", - написал Порошенко в Twitter.

Вот только чему так радуется украинский президент, неясно: основные поставки энергоугля всё равно идут из России. Сам Киев не решился ввести такой запрет на импорт. Чем же закончатся гастроли Саакашвили по Украине, неясно. Сценариев несколько. Среди них и такой: Саакашвили попадает в тюрьму за "незаконную переправку лиц через государственную границу". Статья предусматривает срок от трёх до семи лет.

Евгения Карих, "ТВ Центр".