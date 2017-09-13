19:12, 13 сентября 2017

На генпрокурора Украины завели дисциплинарное дело за публикации в соцсетях

Теги:  Политика  соцсети  генпрокуратура  украина  военный

На Украине открыты дисциплинарные производства в отношении генерального прокурора Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Им вменяется публикация в социальных сетях сообщений, нарушающих презумпцию невиновности.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров Украины открыла дисциплинарные производства в отношении генпрокурора страны Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолия Матиоса, передает "Интерфакс".

Согласно дисциплинарной жалобе, Луценко и Матиосу вменяется публикация в соцсетях сообщений, нарушающих презумпцию невиновности.

В дисциплинарной жалобе содержатся гиперссылки на соответствующие посты генпрокурора и главного военного прокурора. В своих записях должностные лица публиковали паспортные данные подозреваемых.

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