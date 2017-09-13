На генпрокурора Украины завели дисциплинарное дело за публикации в соцсетях
Теги: Политика соцсети генпрокуратура украина военный
На Украине открыты дисциплинарные производства в отношении генерального прокурора Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Им вменяется публикация в социальных сетях сообщений, нарушающих презумпцию невиновности.
Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров Украины открыла дисциплинарные производства в отношении генпрокурора страны Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолия Матиоса, передает "Интерфакс".
Согласно дисциплинарной жалобе, Луценко и Матиосу вменяется публикация в соцсетях сообщений, нарушающих презумпцию невиновности.
В дисциплинарной жалобе содержатся гиперссылки на соответствующие посты генпрокурора и главного военного прокурора. В своих записях должностные лица публиковали паспортные данные подозреваемых.
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