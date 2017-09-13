На генпрокурора Украины завели дисциплинарное дело за публикации в соцсетях

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На Украине открыты дисциплинарные производства в отношении генерального прокурора Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Им вменяется публикация в социальных сетях сообщений, нарушающих презумпцию невиновности.