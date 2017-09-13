Футболист "Реала" пропустит матч ЛЧ из-за неудачной депиляции ног

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Нападающий "Реала" Марко Асенсио не сыграет с АПОЭЛом в матче Лиги чемпионов из-за неудачной депиляции ног. По словам главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана, футболист "даже не может надеть гетры".

Футболист мадридского "Реала" Марко Асенсио не сможет принять участия в первом матче группового этапа Лиги чемпионов с кипрским клубом АПОЭЛ из-за инфекции, которую он занес себе во время депиляции ног.

"Он даже не может надеть гетры", - приводит слова главного тренера испанского клуба Зинедина Зидана Championat.com.

Матч Лиги чемпионов "Реал" - АПОЭЛ состоится 13 сентября в Мадриде. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

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