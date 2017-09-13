Водителей в Москве попросили быть внимательнее из-за грозы

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В Москве и области ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра до 12-17 метров в секунду. Центр организации дорожного движения попросил водителей быть более внимательными в связи с неблагоприятными условиями: заранее тормозить и исключить резкие перестроения.

Центр организации дорожного движения попросил водителей в Москве быть более внимательными на дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом говорится в заявлении службы, поступившем в редакцию TVC.RU.

"Необходимо заранее тормозить, исключить резкие перестроения. Кроме того, рекомендуется парковать автомобили вдалеке от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - сообщили в ЦОДД.

По сообщению синоптиков, в Москве и области ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра до 12-17 метров в секунду.

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