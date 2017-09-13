Мединский попросил главу МВД обеспечить безопасность показа "Матильды"

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Владимир Мединский направил письмо главе МВД России с просьбой обеспечить безопасность показа фильма "Матильда". Ранее министр культуры назвал цензурой и беззаконием любые попытки давления на кинотеатры в связи со скандалом вокруг картины режиссера Алексея Учителя.

Министр культуры России Владимир Мединский направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить безопасность показа фильма "Матильда". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

"Министр отправил письмо Колокольцеву, в котором попросил обеспечить безопасность и пресечь возможные противозаконные действия на показе фильма Алексея Учителя "Матильда", - говорится в сообщении.

"Матильда" выйдет в прокат 26 октября. Картина рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Ранее Мединский назвал цензурой и беззаконием любые попытки давления на кинотеатры в связи с фильмом "Матильда". По его словам, он смотрел картину, однако не увидел ничего оскорбительного в ней о Николае II или истории российской монархии, несмотря на свои консервативные взгляды.

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