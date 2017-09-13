Лавров и Габриэль обсудили размещение миротворцев в Донбассе
Ситуация вокруг КНДР и размещение миротворцев ООН в Донбассе стали ключевыми темами телефонных переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем ситуацию вокруг КНДР.
Как сообщили в российском МИД, министры осудили ракетно-ядерную активность Северной Кореи. Лавров и Габриэль подчеркнули необходимость решения проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами.
Кроме того, речь шла и о российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.
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