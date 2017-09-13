Сборная России по баскетболу вышла в полуфинал ЧЕ-2017

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Российские баскетболисты вышли в полуфинал чемпионата Европы, обыграв сборную Греции. Встреча завершилась со счетом 74:69. В полуфинале российская команда сыграет с победителем пары Италия – Сербия.

Сборная России по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Европы, обыграв команду Греции со счетом 74:69. Об этом сообщает TVC.ru. Игра проходила в турецком городе Стамбул.

На протяжении трех четвертей подопечные Сергея Базаревича уступали грекам, однако в последнем отрезке российские баскетболисты сумели выйти вперед и довели встречу до победы.

В полуфинале, который состоится 15 сентября, сборная России встретится с победителем пары Италия – Сербия.