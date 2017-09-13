Генсек ООН назвал этническими чистками преследование рохинджа в Мьянме

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Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал власти Мьянмы приостановить военные операции в штате Ракхайн. Выступая на пресс-конференции в штаб-квартире всемирной организации, он оценил происходящее в регионе как этнические чистки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Мьянмы приостановить военные операции в штате Ракхайн, которые привели к возникновению гуманитарного кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на пресс-конференции в штаб-квартире всемирной организации, Гутерриш охарактеризовал обострение ситуации в штате Ракхайн как этнические чистки. "Если треть народности рохинджа бежала из страны, как еще это называть?" — сказал он. По мнению генсека ООН, последствия конфликта между мусульманами и буддистами уже вышли за пределы Мьянмы и дестабилизируют регион.

За последние недели число беженцев из Ракхайна утроилось и достигло 380 тысяч человек, подсчитали в ООН. Приводя эти цифры на пресс-конференции, Гутерриш призвал международное сообщество "сделать все возможное" для оказания гуманитарной помощи жителям Ракхайна и вынужденным переселенцам.

Мусульмане народности рохинджа проживают в штате Ракхайн в Мьянме. Власти считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш несмотря на то, что многие рохинджа поколениями живут на территории страны. В регионе неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.

Многолетний конфликт активизировался в августе. В результате столкновений погибли несколько сотен рохинджа, десяткам тысяч пришлось бежать из страны.

В России с начала сентября прошли несколько акций в поддержку мусульман Мьянмы. 3 сентября в Москве прошел несогласованный митинг у посольства Мьянмы с требованием прекратить притеснения мусульман. Позднее в Грозном состоялся митинг под теми же лозунгами, участие в котором принял глава Чечни Рамзан Кадыров.

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