Париж и Лос-Анджелес проведут Олимпийские игры 2024 и 2028 годов
Столицей летних Олимпийских игр 2024 года стал Париж, а летнюю Олимпиаду 2028 года проведет Лос-Анджелес. Соответствующее решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета в Перу.
Париж официально объявлен столицей летних Олимпийских игр 2024 года, а Лос-Анджелес проведет летнюю Олимпиаду 2028 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета в городе Лима в Перу. При этом Париж и Лос-Анджелес были единственными кандидатами на проведение летних Олимпийских игр 2024 или 2028 годов.
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