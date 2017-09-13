Минкульт против Поклонской: какая судьба ждет "Матильду"

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Министр культуры Владимир Мединский обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить порядок в ходе предстоящего в России проката фильма "Матильда". В последнее время руководители кинотеатров стали получать письма с угрозами и требованиями отказаться от показа картины.

На Охотном ряду в среду было неспокойно. Депутаты настойчиво требовали кинопоказ, передает "ТВ Центр".

"Я не видела фильма "Матильда"! И я настаиваю на том, чтобы здесь, в стенах Госдумы, где я исполняю должность депутата в комитете по культуре, в качестве информации мне показали фильм!" – заявила депутат Госдумы Елена Драпенко.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская полна праведного гнева. Ей не нравится ни сам фильм "Матильда", ни его сценарий, ни исполнитель главной роли.

"Если мы наплевательски будем к этому относиться, то что мы хотим от других? Можно ходить или не ходить в церковь, но нужно знать, что такое достоинство своей страны", - заявляет она.

Травля фильма у широкой общественности поначалу вызывала одну положительную реакцию, мол, какая активная реклама — теперь не захочешь, а пойдешь в кинотеатр и посмотришь. Ан нет, не каждый кинотеатр такое выдержит. Некоторые уже сгорели. В здание екатеринбургского кинотеатра врезался автомобиль, начиненный газовыми баллонами. Полуголый водитель после задержания был немногословен.

После событий в Екатеринбурге стало известно о нарушениях во Владивостоке. Вскоре после того, как туда приехал сам режиссер, неизвестные сообщили о минировании кинотеатра. Но Алексей Учитель по-прежнему держит лицо.

"Это просто манипуляция людьми. Ну есть какие-то экстремальные элементы, которые пытаются раздуть этот пожар. Но, я думаю, что тут должен вмешаться закон", - заявляет он.

Насмотревшись на чрезвычайные ситуации (сгоревшие кинотеатры и автомобили, крестный ход в Санкт-Петербурге, прочитав многочисленные письма в защиту православных святынь), крупнейшие прокатчики решили отказаться от показа "Матильды". Такого в современной России еще не было.

Прокатчиков можно понять. Увидеть "Матильду" и умереть мало кто хочет. Ситуацию прокомментировал Кремль. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере, странно".

"Эксперт эксперту рознь, поэтому, не зная, кто именно оценивал фильм, в рамках каких полномочий, наверное, трудно о чем-то говорить", - заявил он.

Дошло до того, что министр культуры Мединский обратился с письмом к главе МВД Колокольцеву с просьбой обеспечить безопасность показа фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда".

"Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более не готов разгадывать мотивации разнокалиберных активистов-поджигателей, нагло именующих себя православными", - заявляет министр.

Депутат Поклонская, тем временем, похоже, окончательно вышла на тропу войны против Учителя и его адвоката.

"Ждите! Скоро будут какие-то преступления. Ждите! Скоро где-то что-то сгорит, где-то что-то взорвется, где-то еще что-то произойдет. Я в последнее время слышу только от этих двух людей публично такие предупреждения. Откуда им известно?!" – пугает парламентарий.

Что движет самой Поклонской в крестовом походе против картины - непонятно. До выхода в прокат осталось больше месяца. Для "Матильды" теперь главное просто встать. Не на пуанты, а в очередь на прокат.

Ольга Стрельцова, Елена Сахно, Владимир Хуртин. "ТВ Центр".