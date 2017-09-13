Задержанному за растрату замглавы ФСИН грозит 10 лет тюрьмы

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Задержан заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело о растрате 100 миллионов рублей. При обыске в квартире чиновника обнаружены пачки денег в разной валюте на общую сумму несколько миллионов рублей, а также коллекция из более чем 20 элитных часов.

Заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов был с 2014 года. Несмотря на высокую должность, в выпусках новостей появлялся не очень часто, сообщает "ТВ Центр". Одна из съемок сделана во время инспекции нового строящегося следственного изолятора в Санкт-Петербурге "Кресты-2". Самого большого и современного СИЗО в Европе. Сообщается, что Коршунов был куратором этого проекта.

По некоторым данным, именно возведение новых "Крестов" может стоить Коршунову и карьеры, и свободы. Речь идет о системах видеонаблюдения в следственном изоляторе, которая по бумагам отлично функционировала, а на деле практически полностью отсутствовала. В Следственном комитете, впрочем, точно не сообщают, в чем именно подозревают генерала.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения). Подозреваемый задержан. Более подробные комментарии на данной стадии противоречат интересам следствия", - говорится в сообщении ведомства.

Вообще в пеницентарной системе Олег Коршунов с 2013 года. С ходу занял должность начальника финансово-экономического управления. То есть через него проходили абсолютно все деньги, поступающие в систему исполнения наказаний.

Спустя год Коршунов уже заместитель директора всей службы. Согласно декларации владеет двумя машинами — дорогими внедорожниками Mercedes и Cadillac, мотоциклом Harley-Davidson, лодкой, водным скутером и катером стоимостью не один миллион рублей. Во время обыска у него нашли коллекцию дорогих часов и практически годовую зарплату наличными. То есть более трех миллионов рублей. Согласно Уголовному кодексу за растрату в особо крупном размере Коршунову грозит до десяти лет лишения свободы.

В июне этого года восемь лет колонии получил экс-руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер за мошенничество при закупке браслетов для осужденных к наказанию. Своего поста Реймер лишился еще в 2012 году, а арестован был спустя три года. Как сообщили во ФСИН, Олег Коршунов в службе со вторника не работает. Еще летом написал рапорт об увольнении. Свой кабинет освободил только сейчас, так как был в отпуске.

Испытать новые "Кресты" по-настоящему Олегу Коршунову вряд ли удастся. Задержан был в Москве. Ожидается, что в четверг состоится суд, на котором генералу изберут меру пресечения. В случае ареста бывшего начальника примет один из столичных СИЗО.

Дмитрий Гусев, Анна Морозова. "ТВ Центр".