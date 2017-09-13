Путин встретился с участниками суперсерии СССР — Канада

Теги: Спорт сочи хоккей

Владимир Путин встретился в среду с участниками хоккейной суперсерии СССР - Канада 1972 года. Встреча прошла в центре "Сириус" в Сочи.

Владимир Путин в среду вечером побывал на хоккейном матче с участием воспитанников спортивной школы центра "Сириус". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Игра была посвящена 45-летию суперсерии 1972 года - первой в истории встрече советских хоккеистов с канадскими профессионалами.

Некоторые из участников тех игр, в том числе Владислав Третьяк, Александр Якушев, Борис Михайлов, а также прилетевшие в Сочи гости из Канады, были на трибунах вместе с президентом.