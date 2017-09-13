Шесть человек пострадали в результате стрельбы в школе в США
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В американском городе Спокан в одной из школ произошла стрельба. В настоящее время полицейские проверяют здание учебного заведения. По предварительным данным, в результате стрельбы пострадали шесть человек.
В одной из школ города Спокан на северо-западе США произошла стрельба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шерифа.
A very active scene at Freeman High School. @KHQLocalNews— Robert Mitchell (@Frenchring51) 13 сентября 2017 г.
pic.twitter.com/I7vrhvehn1
"Стрельба в школе Freeman. Средняя и начальная школа закрыты. На месте происшествия находится полиция и медики", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские проверяют здание школы. По данным пользователей в социальных сетях, в результате стрельбы пострадали шесть человек.
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