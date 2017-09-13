Москвичка нашла у себя в квартире клад времен Николая II

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Женщина обнаружила в своей квартире в центре столицы тайник с монетами конца XII и начала XX веков. Клад был найден во время ремонтных работ. Всего в тайнике лежали 146 монет и на некоторых из них изображен император Николай II.

В центре столицы женщина обнаружила у себя в квартире тайник с монетами конца XII и начала XX веков. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Днем 12 сентября в полицию поступило сообщение от жителя района Замоскворечье об обнаружении клада в квартире на улице Павла Андреева. Мужчина рассказал, что во время ремонтных работ его жена нашла в оконном проеме монеты времен императора Николая II", - говорится в сообщении.

Отмечается, что монеты находились в металлической трубе, которая была замурована в стене. В общей сложности их было 146 штук. При этом на золотых монетах номиналом 10 рублей изображен российский император Николай II.

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