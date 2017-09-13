В США произошла стрельба в школе. Один учащийся убит, трое ранены

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В одной из школ города Спокан в штате Вашингтон на северо-западе США произошла стрельба. Жертвой трагедии стал один из учеников, еще трое человек получили ранения. Пострадавших доставили в больницу, угрозы их жизни нет. Полиция ранее задержала подозреваемого.

В средней школе в окрестностях города Спокан на северо-западе США произошла стрельба. По уточненным данным, в результате трагедии в штате Вашингтон один учащийся погиб, трое получили ранения.

Как передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал, стрелявший задержан. Пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о шести пострадавших. Подробности инцидента пока не приводятся.

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