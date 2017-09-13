Интервью депутата Натальи Поклонской о фильме "Матильда". Полная версия

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила в интервью телеканалу "ТВ Центр" о необходимости вернуться к рассмотрению вопроса о выдаче прокатного удостоверения фильму "Матильда". Она считает, что решение требует пересмотра в связи с той негативной реакцией в обществе, которая уже последовала на картину Алексея Учителя.

Наталья Поклонская

Фото: ТВ Центр Наталья Поклонская

Фото: ТВ Центр Наталья Поклонская

Фото: ТВ Центр Наталья Поклонская

Фото: ТВ Центр