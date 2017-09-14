Эксперт: НАТО выполняет функцию оборонительного щита для ЕС

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Насколько обоснован сегодняшний оптимизм Юнкера? Об этом в интервью "ТВ Центру" рассказал Николай Топорнин.

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил проблемы Евросоюза с доцентом кафедры европейского права МГИМО Николаем Топорниным. Беседа коснулась притока мигрантов, противоречий внутри ЕС, проблем взаимоотношений единой Европы с Турцией и США.

"Юнкер – один из самых авторитетных и опытных политиков объединенной Европы. Он находится на различных должностях почти 40 лет. Поэтому то, что он говорит, это не фантазерство, это определенные мысли. В своей знаменитой речи Юнкер сказал, что он видит необходимость создания к 2025 году единого оборонного центра. На сегодняшний день НАТО выполняет функцию оборонительного щита для ЕС", - отметил Топорнин.

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