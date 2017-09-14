В Минобороны объяснили смысл названия военных учений "Запад-2017"

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин пояснил, что название совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2017" не стоит воспринимать в широком политическом смысле и рассматривать как географический термин, "включающий страны Запада, Евросоюза или членов НАТО". Речь идет о западной части России и о Белоруссии.

В Минобороны России объяснили смысл названия военных учений "Запад-2017". Как заявил в интервью Deutsche Welle заместитель министра обороны нашей страны Александр Фомин, под названием понимается западная часть России и Белоруссии, слово "Запад" не стоит воспринимать с политической точки зрения.

"Хочу совершенно ответственно заявить - никаких вторжений на территории сопредельных государств не планируется. Главная цель учений - отработка соответствующих способов и применения вооруженных сил для борьбы с терроризмом", - указал замминистра.

Он также сообщил, что Москва восстановит прежний формат отношений с НАТО в ближайшее время. "Я думаю, это случится в ближайший год, максимум два", - рассказал Фомин.

Совместные учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября.