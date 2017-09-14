За три дня в "Зарядье" вытоптали и выкопали 10 тыс. растений

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Посетители нового парка "Зарядье" в центре Москвы всего за три дня его работы уничтожили практически 30% зеленого покрова. В парке вытоптали, выкопали и унесли с собой почти 10 тысяч растений, некоторые из которых занесены в Красную книгу. Теперь в парк будут впускать с 15-минутными интервалами.

Посетители "Зарядья" вытоптали и унесли с собой почти 10 тысяч растений (30% зеленого покрова) за три дня работы парка, об этом "Комсомольской правде" рассказал начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин.

"Представьте, выкапывают растения, прячут их в свои сумки и уходят. Вся зелень еще не прижилась, ее только недавно высадили, поэтому из земли ее быстро выдергивают руками. Это осока и занесенная в Красную книгу Москвы калужница болотная. И наши специалисты, и охрана прилагают все усилия, чтобы остановить вандалов", - поделился он.

Поток посетителей настолько большой, что сотрудники правопорядка и камеры не могут уследить за всеми. Для восстановления парка придется обратиться в питомники и частично заменить грунт.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, парк с 14 сентября меняет режим работы, чтобы усилить охрану ландшафтных объектов. Теперь вход на территорию будет осуществляться с 15-минутными перерывами. Вход в парк по понедельникам будет открываться для посетителей с 14:00.

Ранее вандалы повредили стеклянный купол и световое окно павильона "Медиацентр".

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