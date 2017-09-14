Россия не будет размораживать взносы в ПАСЕ в 2018 году

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Россия не будет перечислять средства, предусмотренные на работу Парламентской ассамблеи в 2018 году. Как отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, это сделано в связи с тем, что Россия отказалась от участия в работе ассамблеи, так как регламент ее работы до сих пор не изменен.

Россия решила не размораживать треть своих взносов в Совет Европы (СЕ). Таким образом, Москва не будет перечислять средства, предусмотренные на работу Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) в 2018 году, пишет газета "Известия".

По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, эта мера предусматривается в связи с тем, что ПАСЕ все еще не приняла поправки в регламент организации, исключающие возможность лишения полномочий национальных делегаций.

Сумма взноса составляет около 11 миллионов евро.

Толстой подчеркнул, что Россия отказалась от участия в работе ассамблеи, так как регламент ее работы до сих пор не изменен. "Я напомню, что российскую делегацию полностью лишили голоса в ПАСЕ. Пока это не будет изменено, Москва не вернется к работе в Парламентской ассамблее и, соответственно, не будет платить взносы", - сказал заместитель председателя нижней палаты парламента.

Толстой, при этом, отметил, что окончательное решение еще не принято. Его принимают органы исполнительной власти.

Россия является одним из пяти основных плательщиков в Совет Европы. Общая сумма взносов составляет около 40 миллионов евро.