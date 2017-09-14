Россияне стали меньше опасаться снижения зарплат

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Число россиян, опасающихся понижения зарплаты, уменьшилось на 10% по сравнению с 2016 годом, говорится в исследовании РАНХиГС. Эксперты считают, что это объясняется ситуацией на рынке труда, когда компании избавляются от ленивых сотрудников, но готовы платить большие деньги профессионалам.

Жители России стали меньше опасаться снижения заработной платы. Согласно исследованию РАНХиГС, число граждан, считающих, что находятся в зоне риска, уменьшилось почти на 10% по сравнению с показателями 2016 года. А доля тех, кто боится потерять работу, осталась неизменной, пишет газета "Известия".

Эксперты утверждают, что это объясняется ситуацией на рынке труда, когда компании избавляются от ленивых сотрудников, но готовы платить большие деньги профессионалам.

Опрос РАНХиГС был проведен среди 1600 россиян в июне этого года. В 2016 году потенциальную опасность снижения зарплат для себя отметила половина опрошенных - 49,9%, а в этом - уже 40,4%.

В РАНХиГС подчеркнули, что возросшему оптимизму в оценках экономической ситуации, возможно, способствует то, что часть работающего населения перестала ощущать себя в зоне риска.

Вместе с тем, треть опрошенных боится увольнений. В мае 2015 года 30,3% респондентов думали, что рискуют лишиться рабочего места. В июне 2016 года показатель вырос до 38,8%. И сохранился почти на этом же уровне в июне 2017-го - 36,6%.