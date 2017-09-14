В Госдепе поддержали размещение миротворцев на российско-украинской границе

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Госдеп США поддержал предложение Киева разместить миротворческий контингент ООН на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. В свою очередь Москва допустила, что ооновцы могут находиться не только на линии соприкосновения Украины и самопровозглашенных республик, но и в тех местах, где ведет деятельность мониторинговая миссия ОБСЕ.

Госдепартамент США выступил за размещение миротворцев ООН на российско-украинской границе, на чем ранее настаивал Киев, передает ТАСС слова официального представительства ведомства Хизер Нойерт.

"Такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, вплоть до границы с Россией, чтобы избежать углубления или узаконивание раскола внутри Украины", - сообщили в Госдепе.

Нойерт заявила, что цель этой миссии - восстановить украинскую территориальную целостность и защитить украинцев независимо от их религии, языка и этнической принадлежности.

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости ввести контингент ООН в Донбасс, включая российско-украинскую границу.

Президент России Владимир Путин изначально настаивал на расположении сил ООН только между Украиной и самопровозглашенными республиками, но после телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель допустил размещение ооновцев в тех местах, где ведет деятельность мониторинговая миссия ОБСЕ.