Тиллерсон предлагал Лаврову продать дипсобственность в США

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон несколько раз предлагал главе МИД России Сергею Лаврову продать заблокированные в США дипломатические объекты, чтобы разрешить спор вокруг них. Однако Москву это предложение не устроило.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в качестве урегулирования вопроса с российской дипсобственностью несколько раз предлагал главе МИД России Сергею Лаврову выставить ее на продажу, об этом пишет "Коммерсант".

По данным газеты, разговор глав внешнеполитических ведомств проходил за закрытыми дверями. Предложение Тиллерсона Москву не устроило.

Два здания в Сан-Франциско и в Вашингтоне находятся в собственности России. Офис торгового представительства в Нью-Йорке Россия – в аренде. Кроме того, России принадлежат также дипломатические дачи в Нью-Йорке и Мэриленде, которые заблокированы по указу экс-президента США Барака Обамы в декабре прошлого года. Стоимость одного здания, в котором находилось российское генконсульство, может доходить до 50 миллионов долларов.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков в разговоре с замгоссекретаря США Томасом Шэнноном сообщил, что не видит перспектив возврата дипсобственности и добавил, что Россия не будет затягивать с обращением в суд.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Россия обратится в суд из-за действий властей США с российской дипломатической собственностью.

Генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке со 2 сентября закрылись по решению властей США. Это стало ответом Вашингтона на предписание Москвы сократить американский дипломатический корпус в России.

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