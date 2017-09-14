В нескольких регионах устраняют последствия мощных ливней

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Ураган и шквалистый ветер. Затоплены улицы и аварии на электросетях. Сразу в нескольких городах центральной России устраняют последствия разгула стихии. Больше всех пострадали жители Воронежа. Настоящий тропический ливень сменился крупным градом. Многих ураган застал в дороге - машины одна за другой опадали в водную ловушку.

Задраить шлюзы и неспешно дрейфовать – все, что оставалось псковским водителям после обрушившегося на город ливня. Часть автобусов изменила привычный маршрут. Чем не преминули воспользоваться таксисты, задрав цены в несколько раз. Тем, кто отважился прогуляться пешком, было уже все равно - хоть в сапогах, хоть в шлёпанцах.

Для кого-то заплыв оказался не слишком удачным. Не заметив открытый люк, водитель "Нивы" угодил в ловушку. Недолго думая, решил вызвать подкрепление, а заодно проверить на прочность свой бампер. После нескольких неудачных попыток машину все же удалось вызволить. Колодец закрыли и поставили сигнальные конусы. А "кирпич" поставил водителей вовсе в недоумение. Оказалось, знак предупреждает, что улица затоплена и ехать лучше в объезд. Следуя такой логике, подобные "кирпичи" следовало бы расставить по всему городу.

"Произошло подтопление ряда городских улиц. Фактов подтопления жилых домов и социально значимых объектов не зафиксировано. Проведены работы по расчистке ливневых канализаций, задействованы 4 бригады коммунальных служб города", - сообщил заместитель начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Псковской области Артур Бугаев.

На все возмущения жителей городские власти отвечают: ливневка есть и работает в полную силу. Но справиться с таким количеством воды - за вечер и утро выпала суточная норма осадков - не в силах никакая канализация. На улицы вышли около 10 единиц спецтехники, работают насосные станции. Хандрить небесная канцелярия будет еще несколько дней, но уже 18 сентября установится солнечная погода.

В Воронеже маршрутке водные процедуры явно не пошли на пользу. Машина заглохла прямо посреди улицы. Спасение утопающих - известно чьих рук дело, так что выбираться пассажирам пришлось самостоятельно - по пояс в воде. Синоптики, которые еще накануне рапортовали о приходе бабьего лета в регион, явно подмочили репутацию. Теперь празднование дня города под угрозой срыва - ясная погода откладывается как минимум до пятницы.

Мощный циклон зацепил и соседний Липецк. Да так, что с одного из пятиэтажных домов в области ураганом сорвало часть крыши. Металлический лист приземлился на припаркованный рядом автомобиль. А вот дорожных рабочих, как заметил один из пользователей соцсетей, дождь ничуть не напугал. Работы по укладке асфальта идут точно по графику.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".