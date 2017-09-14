Захарова прокомментировала отказ США от продукции "Касперского"

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Русофобией, сводящей на нет все попытки наладить российско-американские отношения, назвали в нашем МИД действия властей США. В Вашингтоне запретили всем госучреждениям использовать продукцию "Лаборатории Касперского", объявив антивирусные разработки компании угрозой нацбезопасности.

Новый приступ шпиономании в США случился у Министерства внутренней безопасности. Всем федеральным учреждениям ведомство предписало прекратить использование программных продуктов "Лаборатории Касперского". Потрудилось даже сочинить обоснование, сколь обычное для американских властей, столь же абсурдное для любого здравомыслящего человека - якобы через программы Касперского российские власти могут получать доступ в компьютерные сети США, передает "ТВ Центр".

В самой лаборатории, главной задачей которой как раз является кибербезопасность, выразили разочарование и одновременно готовность продолжать работу с американскими партнерами, поскольку уверены в своей невиновности. В компании заявляют: готовы к расследованию для подтверждения своего честного имени. Но американским властям это не нужно.

"Министерство внутренних дел США заявляет, что продукция "Касперского" представляет угрозу безопасности". Вот и вся добросовестная конкуренция в трёх строчках", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Нездоровая конкуренция, а еще политика. Посольство России в США в последнее время было вынуждено работать, по сути, в экстремальных условиях, созданных американскими властями. Поэтому в ситуации, складывающейся теперь вокруг российской компании, наши дипломаты не видят ничего удивительного.

"С тревогой наблюдаем ежедневные сводки с русофобского фронта в США. За лишением дипломатического иммунитета и фактической ликвидацией нескольких официальных представительств России, ограничением права пользования рядом объектов российского имущества, нападками на российские СМИ — RT и Sputnik — последовали решения в отношении антивирусных продуктов Kaspersky... Теперь русофобия начинает конвертироваться ещё и в недобросовестную конкуренцию на информационном поле и влиять на рынки программных продуктов. Рассматриваем это как звенья одной цепи", - указали в посольстве России в США.

Примечательно, что в стремлении обвинить Россию в несуществующих грехах, американские власти обрушились даже на своих. Команда спецпрокурора Мюллера потребовала разъяснений от Facebook и Twitter. По мнению участников расследования, "российское вмешательство" в выборы могло осуществляться через соцсети.

Упорство сторонников версии "руки Москвы" вызывает недоумение даже у старожилов американских спецслужб. Так, организация "Ветераны разведки за здравомыслие" еще в августе обратилась с посланием к президенту Трампу, в котором привела данные экспертных исследований - никаких подтверждений вмешательства России нет. Все больше сомнений и в обществе. По последним данным опросов, около 40 процентов американцев убеждены, что расследование спецпрокурора Мюллера является лишь попыткой дискредитировать президента Трампа.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".