Стадион "Лужники" обновился в преддверии ЧМ-2018

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Главная арена предстоящего чемпионата мира по футболу - стадион "Лужники" - полностью обновился. Единственное, что осталось неизменным, это исторический фасад знания. После реконструкции центральная спортивная арена Москвы вошла в десятку самых крупных стадионов мира. Теперь это многофункциональный комплекс.

Вроде бы снаружи ничего и не изменилось. Тот же узнаваемый фасад. Но от Большой спортивной арены сохранился только исторический облик. "Начинка" абсолютно новая. Никаких мертвых зон. Отличный вид - даже с самого дальнего ряда. И умный футбольный газон, передает "ТВ Центр".

"Под ним уложено 35 километров трубы подогрева. Поэтому нам в зимнее время не страшны морозы. Мы его укрываем, и поле как бы подогревается. Там у нас находятся датчики, они следят за влажностью, за агротехническими свойствами самого грунта. И в необходимый момент все это сводится в компьютер, включается вода, полив. Так что уход здесь просто великолепный", - рассказал начальник отдела строительного контроля казенного предприятия "БСА Лужники" Мурат Ахмадиев.

Теперь стадион соответствует всем мировым стандартам и вмещает 81 тысячу зрителей. Безопасность превыше всего. На обновленной Большой спортивной арене "Лужники" не будет очередей на вход и выход. По периметру стадиона появились 44 новые каскадные лестницы. Это позволит покинуть арену в течение 15 минут после окончания матча.

Подготовка к чемпионату мира по футболу - это не только реконструкция легендарного стадиона, но и обновление всего парка. Лужники становятся новым центром спортивной жизни столицы.

"Создано порядка 11 полей игровых. Несколько из них будут задействованы на чемпионате мира. Кроме того, 160 гектаров территории Лужников превращены в первоклассный спортивный парк. В настоящее время строится один из самых больших центров водного спорта", - отметил Собянин.

В многофункциональном плавательном центре будут бассейны по 50 и 25 метров и развлекательные зоны. А еще SPA и рестораны. По плану первых посетителей здесь встретят в начале 2019 года. "Мы сохраним все фрески и все основные элементы старого бассейна. Мы их вырезали, отдельно храним. Будут они интегрированы в площади нового бассейна", - указал заместитель генерального директора АО "Лужники" Дмитрий Путинцев.

Новый центр художественной гимнастики станет не только тренировочной базой. Здесь можно будет проводить чемпионаты мирового уровня. А при необходимости - концерты.

Взглянуть на "Лужники" с высоты можно будет с канатной дороги. 790 метров воздушной трассы свяжут "Лужники" и Воробьевы горы. Время в пути составит всего пять минут.

"В кабине можно будет перевозить коляски. И кабины будут удобны для маомобильных групп. Здесь на некоторых кабинах будут специальные кронштейны, зажимы для велосипедов. То есть, катаясь на велосипеде по Лужникам, можно будет заехать на станцию канатной дороги и на кабине добраться до Воробьевых гор", - рассказал председатель координационного совета по реконструкции СК "Воробъевы горы" Андрей Брабец.

Полным ходом идет и работа над так называемым периметром безопасности. На территории будет несколько тысяч камер с системой распознавания лиц. Удобные пропускные пункты с системами досмотра для машин и пешеходов. Уже сейчас на территорию без очередей может пройти 70 тысяч человек в час. Комфорт мирового уровня.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".