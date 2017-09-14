В Москве из-за анонимных звонков эвакуировали более 100 тысяч человек

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В Москве за последние сутки из-за анонимных сигналов об угрозе взрывов было эвакуировано более 100 тысяч человек. Всего поступило 65 звонков на более чем 70 объектах.

За прошедшие сутки в Москве из зданий и сооружений было эвакуировано более 100 тысяч человек. Это произошло после анонимных сигналов об угрозе взрывов, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

В течение среды в экстренные службы Москвы поступило 65 анонимных звонков об угрозе взрывов на более чем 70 объектах. Пришлось экстренно выводить людей из учебных заведений, торговых центров, вокзалов, гостиниц и других общественных зданий.

Накануне, 13 сентября, было возбуждено уголовное дело по факту поступления ложных сообщений об угрозе взрыва в столице.

Это произошло после того, как были эвакуированы люди из торговых центров Митинский радиорынок, "Афимолл сити", "Щелково", "Метрополис", "Фестиваль", "Варшавский", ГУМ, "Кожевники" и других. Кроме того, эвакуация произошла из медицинского университета имени Сеченова, Российской правовой академии Минюста и МГИМО. Также выводили посетителей гостиниц "Космос" и "Звездная" в районе ВДНХ и "Азимут отель" на Олимпийском проспекте.

За последние несколько дней по всей России эвакуировали сотни мест массового скопления людей из-за сообщений о минировании. Первые эвакуации прошли в день выборов, 10 сентября, в Омске и Стерлитамаке.